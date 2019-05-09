В Гомеле кондукторы положили в карман 1,7 тыс. руб за проданные проездные Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В Гомеле сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли криминальные факты в филиале местного автобусного парка. Оказалось, что две жительницы областного центра, работая кондукторами на автобусных маршрутах, продавали проездные билеты, преступая закон: вырученные деньги шли мимо кассы в карманы кондукторам.

Одна из подозреваемых, 30-летняя работница автопарка, за два месяца успела наторговать проездными на 1250 рублей, которые присвоила себе. А ее 34-летняя коллега за месяц похитила около 450 руб. с проданных проездных билетов.

В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела по статье 211 Уголовного кодекса Беларуси (присвоение либо растрата). Одна из подозреваемых уже возместила принесенный автопарку ущерб, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель МВД Александр Марченко.