Половой путь и старшие возрастные группы: как распространяется ВИЧ на Гомельщине

В этом году день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа приходится на 19 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ежегодно в третье воскресенье мая в мире отмечается Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа. Это возможность вспомнить о тех, кто умер от смертельного вируса, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого.

По последним данным, в Беларуси зарегистрировано более 21 тыс. человек, живущих с ВИЧ. Из них в Гомельской области проживает около 8 тыс. человек с ВИЧ-положительным статусом. В регионе превалирует половой путь передачи ВИЧ (92% случаев в нынешнем году). В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (57%).

ВИЧ-инфекция в последние годы диагностируется в более старших возрастных группах (40 лет и старше) - 55%, в возрасте от 30 до 40 лет - 31,7%. Есть случаи инфицирования в молодом и детском возрасте, рассказала «Комсомолке» врач лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Гомельской городской клинической больницы №4 Марина Долгалёва.

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в январе-марте 2019 года, преобладают рабочие (42%) и люди без определенной деятельности (29%).

- Обследование на ВИЧ-инфекцию предложат пройти всем в возрасте 20-59 лет, оно проводится при первичном в течение года обращении за медицинской помощью, а также при всех видах медосмотров, - говорит врач. - Пройти обследование на ВИЧ можно и самостоятельно, приобретя в аптеке набор для экспресс-тестирования на ВИЧ по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении.

Как известно, в большинстве случаев смерть от СПИДа возникает из-за того, что ВИЧ-положительный человек не получает специализированное антиретровирусное лечение. Благодаря достижениям современной медицины такое заболевание как ВИЧ-инфекция перешло из разряда смертельных в разряд хронических. Вовремя начав лечение антиретровирусными препаратами и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь, продолжает врач. Она отмечает, что в Беларуси государство гарантирует предоставление лечения ВИЧ-инфекции независимо от стадии болезни и уровня иммунитета.

В этом году день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа приходится на 19 мая, а впервые его отмечали в 1983 году в Сан-Франциско. В этот день существует традиция шитья квилтов - памятных полотен, лоскутных картин на ткани, посвященных памяти близких людей. Первый квилт в 1987 году сшил американец Клив Джонс, посвятив его своему лучшему другу, умершему от СПИДа. Сегодня десятки тысяч людей во всем мире шьют памятные полотна друзьям, любимым, сестрам и братьям, родителям и детям, которых отнял у них СПИД. Одним из знаков памяти и солидарности с людьми, пострадавшими от ВИЧ, является красная лента, которую в 1991 году придумал художник Фрэнк Мур.

Кстати, получить консультацию по вопросам профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции можно по телефону горячей линии в Гомеле +375232 75-71-40 в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ, а также на сайтах gmlocge.by, aids.by или на странице vk.com/gomelaids. В Гомельской области экстренную психологическую помощь по «телефону доверия» оказывают специалисты Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей - 170 - «телефон доверия» (круглосуточно).