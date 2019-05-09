2019-05-09T17:19:29+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле установили памятный знак с бомбардировщиком Су-24

Авиаконструктор некоторое время жил в Гомеле
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Гомеле установили памятный знак с бомбардировщиком Су-24. Фото: t.me/gomel_newВ Гомеле установили памятный знак с бомбардировщиком Су-24. Фото: t.me/gomel_new
Изменить размер текста:

В День Победы в Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24. Самолет установили у главного входа Гомельского государственного технического университета имени Сухого. Авиаконструктор некоторое время жил в Гомеле, и в честь Павла Сухого назван местный техуниверситет. А легендарный бомбардировщик, который разработал Сухой, власти решили сделать новой достопримечательностью Гомеля.

В Гомеле установили памятный знак с бомбардировщиком Су-24. Фото: t.me/gomel_new

В Гомеле установили памятный знак с бомбардировщиком Су-24. Фото: t.me/gomel_new

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видео с воздуха: в Беларуси цветут сады
Половой путь и старшие возрастные группы: как распространяется ВИЧ на Гомельщине
В Гомеле кондукторы положили в карман 1,7 тыс. руб за проданные проездные
Фоторепортаж с 9 мая в Минске: кто пришел на парад
В Лидском районе рыбак копал червей, а нашел гранату
Фото: Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы
«Бессмертный полк» в Минске: портреты Сталина, Ленина и несколько сотен участников
Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы
Праздничный салют в Минске дадут на шести площадках
Видео с воздуха: Чернобыльская зона на Радуницу
Во время раскопок на территории Малого замка в Новогрудке обнаружены артефакты X-XII веков
В аэропорту Минска задержали ингушского блогера и гражданского активиста Исмаила Нальгиева
Житель Ракова сажал огурцы и откопал в огороде имперскую монету
В Шереметьево на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск
Россельхознадзор ввел временный запрет на ввод мясной и молочной продукции из Беларуси
Из жизни ушел композитор Евгений Крылатов – автор «Крылатых качелей» и «Прекрасного далека»
Ночью двое ворвались в квартиру минчан и угрожали страйкбольным автоматом
В Столинском районе на пожаре погиб пенсионер
Грибаускайте заявила, что Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за БелАЭС
Лукашенко поздравил Путина с Днем победы
Cмертельная авария под Бешенковичами: в машине три трупа и один раненый, пьяный водитель скрылся
Кто сегодня выиграл большие деньги и три автомобиля?
В Брестском районе задержали пьяного бесправника
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
В Могилеве торжественно открыли перила
На пожаре в Давид-Городке погиб мужчина
В Вороновском районе мужчина убил знакомого из ревности