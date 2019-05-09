В Гомеле установили памятный знак с бомбардировщиком Су-24

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В День Победы в Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24. Самолет установили у главного входа Гомельского государственного технического университета имени Сухого. Авиаконструктор некоторое время жил в Гомеле, и в честь Павла Сухого назван местный техуниверситет. А легендарный бомбардировщик, который разработал Сухой, власти решили сделать новой достопримечательностью Гомеля.