Белоруса из Витебска, который пропал в Украине, нашли мертвым

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Дмитрий уехал на поезде Минск - Львов в начале марта, потом планировал отправиться в Закарпатье. Но перестал выходить на связь с близкими.

Румынское СМИ observator.tv пишет, что Дмитрий был пилотом вертолета, который разбился в Карпатах на румынской территории. Разбившийся вертолет КА-26 без регистрационных номеров обнаружил пастух. Такие часто используют в сельском хозяйстве для опрыскивания или борьбы с вредителями. Но из-за того, что опознавательных знаков на вертолете не было, румынские правоохранители предполагают, что его могли использовать для контрабанды сигарет.