2019-05-10T09:25:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белоруса из Витебска, который пропал в Украине, нашли мертвым

Тело мужчины обнаружили рядом с разбившимся вертолетом
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: ПСО "Ангел"Фото: ПСО "Ангел"
Изменить размер текста:

Дмитрий уехал на поезде Минск - Львов в начале марта, потом планировал отправиться в Закарпатье. Но перестал выходить на связь с близкими.

Румынское СМИ observator.tv пишет, что Дмитрий был пилотом вертолета, который разбился в Карпатах на румынской территории. Разбившийся вертолет КА-26 без регистрационных номеров обнаружил пастух. Такие часто используют в сельском хозяйстве для опрыскивания или борьбы с вредителями. Но из-за того, что опознавательных знаков на вертолете не было, румынские правоохранители предполагают, что его могли использовать для контрабанды сигарет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Жабинкой МАЗ сбил семилетнего мальчика. Он в реанимации
В Минске пьяный водитель врезался в трактор. Погиб пассажир легковушки
Белорусский рубль укрепился ко всем трем валютам
Ушла вечером из дома и пропала. В Минске ищут 25-летнюю африканку
Доренко о квартире в Троицком предместье: Если меня отовсюду исторгнут, я приеду сюда и буду сидеть и смотреть на Свислочь
Погода на 10 мая: кратковременные дожди и грозы
В Гомеле первоклассница спасла маму при пожаре
Под Лельчицами ВАЗ, перегруженный украденным комбикормом, убегал от ГАИ
11 мая в Минске снова перекроют улицы и изменят движение транспорта
В Гомеле установили памятный знак с бомбардировщиком Су-24
Видео с воздуха: в Беларуси цветут сады
Половой путь и старшие возрастные группы: как распространяется ВИЧ на Гомельщине
В Гомеле кондукторы положили в карман 1,7 тыс. руб. за проданные проездные
Фоторепортаж с 9 Мая в Минске: кто пришел на парад
В Лидском районе рыбак копал червей, а нашел гранату
Фото: Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы
«Бессмертный полк» в Минске: портреты Сталина, Ленина и несколько сотен участников