2019-05-10T11:12:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Лельчицами ВАЗ, перегруженный украденным комбикормом, убегал от ГАИ

Долго гнаться за автомобилем не пришлось: он застрял в поле
Настасья КОРСАК
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Весь автомобиль был забит мешками с комбикормом Фото: УВД Гомельского облисполкомаВесь автомобиль был забит мешками с комбикормом Фото: УВД Гомельского облисполкома
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8 мая на дороге Туров - Лельчицы - Словечно сотрудники ГАИ обратили внимание на полностью загруженный ВАЗ. Не доехав около 200 метров до милицейского поста, машина свернула с дороги в поле. ГАИ отправилась за ним, но долго ехать не пришлось: доехав до конца поля, автомобиль застрял.

- За рулем был 25-летний мужчина, он перевозил более 1,2 тонны похищенного комбикорма: багажник и весь салон легковушки был доверху забит полными мешками, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома. - Водитель сказал, что везет бабушке зерно, которое купил в Ольшанах.

Предварительно установлено, что владелец автомобиля перевозил 29 мешков с комбикормом общим весом больше тонны, которые были похищены из ОАО "Новая Нива".

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