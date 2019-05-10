В Гомеле первоклассница спасла маму при пожаре

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Вечером после Дня Победы безработная 33-летняя гомельчанка заснула на полу в своей квартире. Вскоре начался пожар, но, к счастью, в это время не спала дочь хозяйки. 7-летняя девочка почувствовала запах дыма, забежала в горящую комнату, разбудила маму, вызвала спасателей и выбежала на лестничную площадку. Сделала все как надо!

- По прибытии к месту вызова установлено, что в квартире задымление. Ребенок на момент возникновения пожара находился вне горящей комнаты. После осмотра работниками медицинской службы первоклассница была передана работникам скорой медицинской помощи и с отравлением угарным газом госпитализирована, - рассказали KP.BY в Гомельском областном управлении МЧС. - Отца на момент возникновения пожара дома не было - он уехал на дачу.

Спасатели выяснили, что семья состоит на учете в списках для работы смотровой комиссии как злоупотребляющая спиртными напитками. По словам соседей, семья характеризуется посредственно. Причина пожара пока устанавливается, одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении.