Погода на 10 мая: кратковременные дожди и грозы

Дожди пока что совсем не летние Фото: Павел МАРТИНЧИК

Днем температура до 19 градусов тепла, а ночью - от 2 до 12

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Хоть в этом году мы уже успели несколько дней погреться на солнце, а самые смелые - даже покупаться, прятать осенне-весенние куртки и ботинки оказалось еще рано.

Погода 10 мая будет облачная с прояснениями. Ночью преимущественно по восточным и центральным районам, днем на большей части территории дожди. Ветер переменных направлений слабый или умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 2 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13 - 19 градусов. Погоду сообщает Белгидромет.

Кстати, в прошлом году в это время было гораздо теплее: температура была выше 20 градусов. И весь май был теплым.