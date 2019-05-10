2019-05-10T13:07:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на 10 мая: кратковременные дожди и грозы

Днем температура до 19 градусов тепла, а ночью - от 2 до 12
Настасья КОРСАК
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Дожди пока что совсем не летниеДожди пока что совсем не летниеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Хоть в этом году мы уже успели несколько дней погреться на солнце, а самые смелые - даже покупаться, прятать осенне-весенние куртки и ботинки оказалось еще рано.

Погода 10 мая будет облачная с прояснениями. Ночью преимущественно по восточным и центральным районам, днем на большей части территории дожди. Ветер переменных направлений слабый или умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 2 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13 - 19 градусов. Погоду сообщает Белгидромет.

Кстати, в прошлом году в это время было гораздо теплее: температура была выше 20 градусов. И весь май был теплым.

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