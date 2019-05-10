2019-05-10T13:09:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Доренко о квартире в Троицком предместье: Если меня отовсюду исторгнут, я приеду сюда и буду сидеть и смотреть на Свислочь

Что говорил о Беларуси журналист Сергей Доренко, который погиб 9 мая
Настасья КОРСАК
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Сергей Доренко бывал в МинскеСергей Доренко бывал в МинскеФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Вчера вечером стало известно о смерти российского журналиста Сергея Доренко. Он ехал на мотоцикле и упал. Медики не смогли его спасти. Предполагают, что это или проблемы с сердцем, или оторвавшийся тромб.

Вспоминаем интервью 2008-го года, в котором Сергей Доренко рассказал, что купил квартиру в Троицком предместье - 80 квадратов на втором этаже. И это, по его словам, на тот момент была единственная квартира.

- Это правильное место, чтобы приехать, купить побольше зельца и кровяной колбасы, нарезать это, сесть у подоконника и смотреть на Свислочь, - признался Доренко. - Я раньше писал в каком-нибудь испанском баре, а теперь пишу вот здесь… Вообще говоря, это моя единственная квартира. В Москве квартира принадлежит жене. У меня нет вообще никакой квартиры, кроме Минска. Если меня отовсюду исторгнут, я приеду сюда и буду сидеть и смотреть на Свислочь.

В том же интервью Сергей Доренко высказался и об Александре Лукашенко.

- Когда я его критиковал, я всегда говорил с точки зрения России. Россия заинтересована в захвате «Панамского коридора» через территорию Беларуси. Нам нужно шоссе, нефтепровод и все. Остальное - трава не расти. Это, объективно, наш интерес, российский имперский интерес. А Лукашенко полагает иначе. Потому что у него другие интересы. Это не критика, просто у нас разные интересы.

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