КП Беларусь
Ушла вечером из дома и пропала. В Минске ищут 25-летнюю африканку
С девушкой нет связи уже больше суток
Фото: Ленинское РУВД Минска
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Джейн Томпсон ушла из дома по адресу Я. Лучины, 34 8 мая около 22.00 и пропала. Девушку ищут.
Приметы: на вид 25 лет, худощавого телосложения, рост 160 - 165 см, волос черный густой кудрявый.
Была одета: красный джемпер, черные джинсы, полосатые носки, балетки темно-синего цвета.
При себе имела: дорожный чемодан розового цвета, черная дамская сумочка, паспорт, вкладыш регистрации, свидетельство о рождении, международная банковская карточка банка Ганы, медицинская карта.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Томпсон Джейн, просим позвонить по тел. 367-62-02, 8-029-558-35-55, 8-044-55-83-535 либо 102.