2019-05-10T13:24:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Ушла вечером из дома и пропала. В Минске ищут 25-летнюю африканку

С девушкой нет связи уже больше суток
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: Ленинское РУВД МинскаФото: Ленинское РУВД Минска
Изменить размер текста:

Джейн Томпсон ушла из дома по адресу Я. Лучины, 34 8 мая около 22.00 и пропала. Девушку ищут.

Приметы: на вид 25 лет, худощавого телосложения, рост 160 - 165 см, волос черный густой кудрявый.

Была одета: красный джемпер, черные джинсы, полосатые носки, балетки темно-синего цвета.

При себе имела: дорожный чемодан розового цвета, черная дамская сумочка, паспорт, вкладыш регистрации, свидетельство о рождении, международная банковская карточка банка Ганы, медицинская карта.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Томпсон Джейн, просим позвонить по тел. 367-62-02, 8-029-558-35-55, 8-044-55-83-535 либо 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Жабинкой МАЗ сбил семилетнего мальчика. Он в реанимации
В Минске пьяный водитель врезался в трактор. Погиб пассажир легковушки
Белорусский рубль укрепился ко всем трем валютам
Доренко о квартире в Троицком предместье: Если меня отовсюду исторгнут, я приеду сюда и буду сидеть и смотреть на Свислочь
Погода на 10 мая: кратковременные дожди и грозы
В Гомеле первоклассница спасла маму при пожаре
Под Лельчицами ВАЗ, перегруженный украденным комбикормом, убегал от ГАИ
11 мая в Минске снова перекроют улицы и изменят движение транспорта
Белоруса из Витебска, который пропал в Украине, нашли мертвым
В Гомеле установили памятный знак с бомбардировщиком Су-24
Видео с воздуха: в Беларуси цветут сады
Половой путь и старшие возрастные группы: как распространяется ВИЧ на Гомельщине
В Гомеле кондукторы положили в карман 1,7 тыс. руб. за проданные проездные
Фоторепортаж с 9 Мая в Минске: кто пришел на парад
В Лидском районе рыбак копал червей, а нашел гранату
Фото: Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы
«Бессмертный полк» в Минске: портреты Сталина, Ленина и несколько сотен участников