2019-05-10T14:12:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусский рубль укрепился ко всем трем валютам

10 мая подешевели и доллар, и евро, и российский рубль
Настасья КОРСАК
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Сколько долларов на фото?Сколько долларов на фото?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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По данным Белорусской валютно-фондовой биржи, 10 мая чуть дешевле стали все три валюты.

Доллар подешевел на Br0,0079. Теперь он стоит 2,1011. На торгах 4 мая один доллар стоил Br2,109. Евро подешевел на Br0,0033. Его стоимость - Br2,3587 за 1 евро. В сравнении с Br2,362 4 мая. А курс российского рубля стал ниже на Br0,0186. Теперь он составляет Br3,224 за 100 российских рублей (4 мая был Br3,2426 за 100 российских рублей).

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