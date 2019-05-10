В Минске пьяный водитель врезался в трактор. Погиб пассажир легковушки

Водитель, который спровоцировал ДТП, в больнице

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Почти в полночь 9 мая случилось смертельное ДТП на улице Казинца в Минске.

- Столкнулся легковой автомобиль «Киа Оптима» с трактором МТЗ-82. В легковом автомобиле погиб пассажир, водитель оказался зажат. Водителя и пассажира деблокировали, - рассказали в МЧС.

30-летний водитель трактора смог выйти сам. У него черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб грудной клетки. Мужчину забрали в больницу.

У водителя легковушки травмы серьезнее: ЧМТ тяжелой степени, закрытая травма живота. Он тоже в больнице.