Гуляла по Минску. Ночевала на улице. Пропавшая африканка нашлась почти через двое суток

Изменить размер текста: A A

Несколько часов назад мы писали о том, что в Минске пропала девушка. Она ушла из дома вечером 8 мая и перестала выходить на связь. Двое суток ее искали. И вот нашли.

-Иностранка гуляла по Минску, ночевала на улице, - рассказали в милиции. - Сейчас девушка находится в Ленинском РУВД, ее здоровью ничего не угрожает, противоправных действий в отношении нее не совершалось.