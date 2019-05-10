В Минске в подвале школы загорелся ацетон

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ЧП произошло в столичной школе №47 по улице Фабричной в Минске. МЧС около 15:15 вызвала администрация. На лестничной клетке на спуске в подвал школы загорелся разлитый на полу ацетон.

В учреждении объявили не учебную тревогу. До прибытия спасателей работники школы сами ликвидировали возгорание, а администрация и учителя занялись эвакуацией детей и сотрудников.

- В результате загорания пострадали два учащихся девятого класса, они госпитализированы в больницу. Один школьник при ликвидации горения получил ожоги пальцев кистей двух рук, правой лодыжки 1-2% первой степени, а второй школьник - отравление продуктами горения, - комментируют в Минском городском управлении МЧС.

Причина возгорания устанавливается.