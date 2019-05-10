2019-05-10T18:53:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Когда коррупция зашкаливает, для государства это может обернуться плачевно»: Лукашенко подписал антикоррупционный декрет

Также они не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Взяточникам пощады не будет.Взяточникам пощады не будет.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Беларуси ужесточили антикоррупционное законодательство. Александр Лукашенко подписал Декрет №3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией».

Согласно документу, к осужденным за коррупционные преступления не смогут применять условно-досрочное освобождение, а неотбытую часть наказания не будут заменять более мягким.

Декрет разработали по поручению президента. Новые положения в законодательстве помогут в профилактике таких преступлений, считают в Генпрокуратуре.

- Коррупция для любого государства является одной из угроз безопасности, в том числе национальной. Коррупционные преступления, безусловно, тормозят развитие экономических, социальных и иных процессов в обществе. И когда коррупция зашкаливает, для государства этот процесс может обернуться плачевно, - прокомментировал документ Игорь Грейбо, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры, пишет belta.by.

Такого же мнения придерживается и Министерство юстиции.

- У человека, который еще не совершил преступление, но имеет некие преступные намерения, появляется дополнительный, очень серьезный психологический стимул для размышления, стоит ли преступать черту закона, - отметил замминистра юстиции Сергей Задиран.

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