За пьяное ДТП с двумя погибшими суд на 5,5 лет отправил водителя в колонию

Пьяный водитель выжил в серьезном ДТП, но заплатит за него свободой. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Суд Берестовицкого района рассмотрел уголовное дело о ДТП с участием пьяного лихача, которое в июле 2017 унесло жизни двух человек.

Согласно приговору, виновным в аварии признан водитель «БМВ», в котором погибли не пристегнутые пассажиры. Он сел за руль пьяным, ехал со скоростью 140 км/ч на машине с изношенными сверх допустимого шинами на задних колесах. Машина вылетела в кювет и на сельскохозяйственном поле несколько раз перевернулась.

- По причине алкогольного опьянения, значительного превышения разрешенной скорости движения и технической неисправности ходовой части автомобиля водитель не справился с управлением и допустил занос, - комментируют в пресс-службе Гродненского областного суда.

Мужчину судили за нарушение ПДД в пьяном виде, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии общего режима, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми видами транспортных средств на 5 лет.