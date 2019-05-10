2019-05-10T19:29:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

За пьяное ДТП с двумя погибшими суд на 5,5 лет отправил водителя в колонию

Авария произошла на скорости 140 км/ч
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Пьяный водитель выжил в серьезном ДТП, но заплатит за него свободой.Пьяный водитель выжил в серьезном ДТП, но заплатит за него свободой.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Суд Берестовицкого района рассмотрел уголовное дело о ДТП с участием пьяного лихача, которое в июле 2017 унесло жизни двух человек.

Согласно приговору, виновным в аварии признан водитель «БМВ», в котором погибли не пристегнутые пассажиры. Он сел за руль пьяным, ехал со скоростью 140 км/ч на машине с изношенными сверх допустимого шинами на задних колесах. Машина вылетела в кювет и на сельскохозяйственном поле несколько раз перевернулась.

- По причине алкогольного опьянения, значительного превышения разрешенной скорости движения и технической неисправности ходовой части автомобиля водитель не справился с управлением и допустил занос, - комментируют в пресс-службе Гродненского областного суда.

Мужчину судили за нарушение ПДД в пьяном виде, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии общего режима, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми видами транспортных средств на 5 лет.

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