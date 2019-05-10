2019-05-10T20:10:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Туристический бум в Гродно: за неделю в город приехало рекордное количество безвизовых иностранцев

А после знакомства с Гродно туристы открывают визы, чтобы посмотреть страну
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Гродно - туристическая столица Беларуси?Гродно - туристическая столица Беларуси?Фото: Оксана БРОВАЧ
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За неделю с 29 апреля по 6 мая Гродно побил рекорд за все время существования безвизового режима. В королевский город приехало почти 3,9 тысяч иностранцев. В прошлом году в это время туристов было в полтора раза меньше.

Открывают для себя Гродно, в основном, наши соседи - жители Литвы, Латвии и Польши. Популярностью город пользуется и у немцев.

- Активно ехали к нам на майские праздники и туристы с визами, а также гости из России. Турфирмы отмечали небывалый ажиотаж. Еще один явно заметный тренд: после визита в Гродно иностранцы открывают визы, чтобы еще лучше познакомиться со страной, посетить замки в Мире, Несвиже, Новогрудке, побывать в Минске и других городах, - делятся наблюдениями в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома, пишет belta.by.

Кстати, безвизовую зону в Гродненской области планируют расширить. Сейчас иностранцам без виз доступны только город и район, в который входит Августовский канал. Помимо этого высказывалась идея объединить безвизовые зоны Брестчины и Гродненщины.

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