2019-05-10T20:36:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фермер из Минской области взял на сотрудников кредиты и проиграл деньги в казино

Он должен более 200 тысяч рублей
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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До уголовного дела дошло, когда банки стали требовать возврата кредита.До уголовного дела дошло, когда банки стали требовать возврата кредита.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Следственный комитет в Минской области расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Подозреваемый - 41-летний руководитель фермерского хозяйства.

Согласно материалам дела, мужчина просил своих работников и знакомых оформить кредит. Платежи обещал вносить сам. Ради этого он даже делал поддельные справки о зарплате. Сотрудники соглашались, брали кредиты и отдавали директору деньги. Тайное стало явным, когда банки начали требовать деньги из-за просрочки платежей.

По данным следствия, фермер вогнал в долги перед банком 14 человек - они взяли кредиты на сумму более 200 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет. В процессе расследования выяснилось, что эти деньги мужина проиграл в игровых клубах и казино.

Расследование продолжается, на имущество фермера может быть наложен арест.

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