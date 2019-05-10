В Могилеве в ДТП пострадал 4-летний ребенок

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Авария случилась 10 мая около 7 часов утра в Могилеве на перекрестке улиц Симонова и Островского. Легковой автомобиль «Фольксваген Пассат» столкнулся с машиной аварийной газовой службы.

Как сообщают в отделе ГАИ УВД Могилевского облисполкома, спецавтомобиль ехал с включенными маячками синего света и сиреной.

В результате удара пострадали четыре пассажира легковушки. Среди них и 4-летний ребенок. В ГАИ отмечают, что благодаря детскому удерживающему устройству травмы оказались не такими тяжелыми, какими они могли быть. Ребенок сидел на бустере и был пристегнут ремнем безопасности. В итоге он получил ушиб подбородка.

По факту ДТП будет проводиться проверка.