2019-05-10T21:41:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Польше требуют вернуть визы «на закупы» для белорусов

Под инициативой депутата подписались бизнесмены
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Польские бизнесмены ощущают недостаток покупателей из Беларуси.Польские бизнесмены ощущают недостаток покупателей из Беларуси.Фото: Оксана БРОВАЧ
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За возврат виз для белорусов «на закупы» подписалось более тысячи представителей малого бизнеса. Поднял этот вопрос депутат Сейма от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Роберт Тышкевич. Подписи под петицией собирали среди представителей мелкого и среднего бизнеса. Инициативу поддержали многие торговцы с рынка в Белостоке, на котором любят закупаться белорусы. Как пишет polsha24, с начала года товарооборот на рынке упал на 70%.

Напомним, визы «на закупы» Польша отменила со 2 января 2019. Такую визу было проще всего получить: достаточно было обратиться в визовый центр или консульство со стандартными набором документов и заявлением о намерении делать покупки в Польше или подтверждением предыдущих покупок.

Вместо этой визы белорусам предложили открывать обычные туристические визы. В Посольстве Польши в Минске разъясняли, что эти изменения связаны с бюрократическими вопросами внутри зоны Шенген.

Роберт Тышкевич - депутат, известный в Польше своей активностью, в особенности, в отношении проблем приграничья. В 2014 году еженедельник Polityka включил его в десятку депутатов, которые лучше всего проявили себя в вопросах внешней политики.

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