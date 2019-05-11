В Сморгонском районе спасатели ликвидировали пожар в магазине

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Утром 10 мая агрогородке Вишнево Сморгонского района загорелся магазин. Огнем был поврежден стеллаж с товаром на площади 1,5 кв. м, закопчены стены, потолок. Специалистами МЧС рассматривается предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание розетки).

По этой же (предполагаемой) причине случился пожар в одноэтажном деревянном доме в деревне Дубно Мостовского район: уничтожена кровля, повреждены стены, уничтожено имущество двух квартирах, в еще одной квартире повреждено перекрытие. Причина пожара устанавливается. причина – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки), - сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.