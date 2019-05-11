В Беларуси предлагают проверять чиновников на детекторе лжи

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В Беларуси изучают возможность введения механизма проверки с использованием полиграфа (в обиходе часто называют детектором лжи) в отношении кандидатов на должности с повышенным уровнем коррупционных рисков. Это предложение должно быть рассмотрено в первом полугодии, будут учитываться мнения всех госорганов.

Также изучают целесообразность установления запрета для определенных категорий должностных лиц занимать должности в тех организациях, которые находились у них под контролем до момента их увольнения со службы. В законодательство могут ввести такое понятие, как увольнение с государственной службы в связи с утратой доверия, сообщает belta.by.

По информации Генпрокуратуры, в Беларуси за 2018 год существенно выросло число выявленных коррупционных преступлений - плюс 31% к уровню 2017 года. Рост обусловлен повышением эффективности деятельности правоохранительных органов. К ответственности привлекли 1089 коррумпированных должностных лиц, в том числе 29 лиц, занимавших ответственное положение, более 30 были работниками местных исполнительных и распорядительных органов. Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено в сферах транспорта, строительства, промышленности, сельского хозяйства, торговли и др.

Напомним, недавно ужесточили антикоррупционное законодательство. Президент Беларуси подписал декрет №3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией».

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