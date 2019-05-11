2019-05-11T13:11:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На М1 погиб водитель легковушки, которая врезалась в машину дорожников

Второй водитель в больнице
Оксана БРОВАЧ
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Удар был настолько сильным, что легковушка сложилась в гармошку. Фото: ГАИ Брестской области.Удар был настолько сильным, что легковушка сложилась в гармошку. Фото: ГАИ Брестской области.
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ДТП случилось 10 мая около 14 часов дня на трассе М1 в районе Ивацевичей.

Погиб 46-летний водитель легкового «Форд Скорпио», столкнувшись с машиной дорожной службы. Он ехал в крайней левой полосе дороги в сторону Минска, был в салоне один. Из помятой машины его извлекали сотрудники МЧС.

- Он совершил попутное столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением 51-летнего водителя, который косил траву на разделительной полосе, - комментируют в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

На разделительной полосе косили траву. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

На разделительной полосе косили траву. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожника забрали в Ивацевичскую райбольницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка, на месте столкновения работали следователи.

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