2019-05-11T13:10:35+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» не будет продлевать контракт с Андреем Сидоренко

Имя преемника обещают назвать в ближайшее время
Даниил КЛЮШКИН
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Совмещать посты Андрею Сидоренко не придется.Совмещать посты Андрею Сидоренко не придется.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Андрей Сидоренко в середине прошлого года возглавил сборную Беларуси по хоккею. В ноябре он также занял пост в минском «Динамо» - результаты команды были удручающими, требовались перемены. В интервью «Комсомолке» Сидоренко рассказывал, что он за работу в «Динамо» деньги не получает:

- И не думайте, что я здесь ради денег, за совместительство я ничего не получаю. За деньги многие горазды были, а вы найдите энтузиаста, который бы горел за идею.

На прошлой неделе вместе со сборной Сидоренко решили главную задачу года: команда вернулась в сильнейший дивизион мирового хоккея. Но продолжит ли он работу - вопрос.

Сегодня стало официально известно, что в «Динамо» с ним контракт продлевать не будут. То, что Сидоренко забрал трудовую книжку из офиса клуба, он говорил еще на прошлой неделе.

О перестановках в тренерском штабе пресс-службе «Динамо» рассказал гендиректор Дмитрий Басков:

- По ходу сезона стало понятно, что «Динамо» нужны радикальные перемены, поэтому в ноябре мы пошли на перестановки в тренерском штабе. На тот момент Андрей Сидоренко был оптимальным кандидатом на пост рулевого команды. Он мог оперативно выправить ситуацию и в оставшиеся до конца регулярки сроки плотнее поработать с кандидатами в национальную сборную. Андрею Михайловичу удалось положительно повлиять на некоторые компоненты игры: команда надежнее действовала в обороне, повысилась дисциплина, психологическая устойчивость. Многие белорусы при нем почувствовали уверенность и прибавили в индивидуальной игре. В итоге это позволило решить главную для белорусского хоккея задачу в нынешнем сезоне - вернуться в элиту. Но сейчас для клуба наступило время двигаться дальше. Мы благодарим Андрея Михайловича за работу и желаем успехов в дальнейшем. Имя его преемника будет объявлено в ближайшие дни.

Продолжит ли Сидоренко работу со сборной Беларуси, скорее всего, станет известно 14 мая, когда состоится заседание исполкома НОК.

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