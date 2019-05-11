2019-05-11T13:08:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина и женщина обменялись интимными фото, а потом написали друг на друга заявления в милицию

Каждый из «друзей по переписке» обиделся на то, что другой показал его интимные фото третьим лицам
Наталья ПАРТОЛИНА
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Друзья по переписке накатали друг на друга заявления о распространении порнографии.Друзья по переписке накатали друг на друга заявления о распространении порнографии.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Два уголовных дела о распространении порнографических материалов стали итогом задушевной переписки 27-летней жительницы Витебска и ее 29-летнего знакомого. Пара почти два года - с декабря 2016 по ноябрь 2018-го - общалась в социальных сетях. Мужчина и женщина отправляли друг другу интимные фото - как свои, так и скопированные из интернета. Однажды женщина переслала откровенное фото мужчины его подруге. Тот узнал об этом и тоже разослал ее интимные фотографии третьим лицам.

Дружба по переписке закончилась серьезным конфликтом. Из-за того что их откровенные фото попали к тем людям, для чьих глаз они не предназначались, мужчина и женщина обиделись друг на друга настолько, что написали заявления в милицию. Он - на нее, она - на него.

- Следователи допросили обвиняемых, свидетелей, собрали в отношении фигурантов характеризующий материал, изъяли и осмотрели мобильные телефоны и компьютерную технику. По результатам расследования женщине и мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 343, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

За изготовление и распространение порнографических материалов с использованием интернета обоим грозит лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

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