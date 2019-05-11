2019-05-11T13:14:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве собутыльники устроили дуэль "на шпагах» из подручных средств

Два Д'артаньяна в качестве шпаг использовали длинный рожок для обуви и декоративную трость
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Одна из "шпаг". Фото: Следственный комитетОдна из "шпаг". Фото: Следственный комитет
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Вечером 5 мая двое 36-летних жителей Могилева после совместной пьянки решили развлечься и ударились в романтику - устроили между собой дуэль. Вместо шпаг использовали длинный рожок для обуви и декоративную трость со встроенным клинком, сообщает Следственный комитет. Выявлен ли победитель, сложно сказать, зато достоверно известно, что одному из них клинком причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он госпитализирован.

По итогу Могилевским межрайонным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (причинение тяжких телесных повреждение) Уголовного кодекса.

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