Брестские таможенники в машине россиянки нашли 100 кг экстази

Это самая крупная партия психотропа, задержанная на белорусской границе за последние 25 лет

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Наркотики были спрятаны в тайниках автомобиля «Крайслер», на котором 38-летняя гражданка России пересекала белорусско-польскую границу. Контрабанду белорусские таможенники задержали в пункте пропуска Домачево.

- Россиянка следовала по красному коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре автомобиля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили сокрытый от таможенного контроля товар. В салоне и багажнике авто обнаружены специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка, - комментируют в Брестской таможне.

Из тайников таможенники достали около 100 упаковок с кристаллическим веществом белого цвета - всего 100 кг. Это оказался психотроп МДМА (экстази), и нынешняя партия стала за последние 25 лет рекордной. Также нашли три коричневых брикета по 550 г - это был гашиш.

За контрабанду наркотиков в отношении россиянки возбуждено уголовное дело. Она задержана и водворена в следственный изолятор.