КП Беларусь
В Орше задержали нелегалов из Бангладеш
Они собирались ехать в Минск
На территории железнодорожного вокзала задержали двоих граждан Народной Республики Бангладеш.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Вечером 10 мая сотрудники Оршанского РУВД и патрульно-постовой службы Оршанского ОВДТ на территории железнодорожного вокзала задержали двоих граждан Народной Республики Бангладеш. У них не было въездных виз Республики Беларусь. Как выяснилось, двое мужчин (41 год и 27 лет) нелегально въехали в Беларусь транзитом через Российскую Федерацию. Дальше они собирались направиться в Минск.
Нелегалы были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 23.55 КоАП и депортированы за пределы Республики Беларусь, - сообщает УВД Витебского облисполкома.