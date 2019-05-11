Прогноз погоды в Беларуси на вечер субботы: штормовое предупреждение

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщает belta.by со ссылкой на Белгидромет.

В период с 13.00 до 19.00 на большей части Беларуси до конца дня пройдут грозы. В Минске гроза прогнозируется в период с 15.00 до 19.00. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

На 12 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, передает pogoda.by. Ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2 - 7 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5...+11°С, максимальная днем +18...+24°С.