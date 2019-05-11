Александр Лукашенко: Герб и флаг подчеркивают нашу самоидентичность

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- Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития, - говорится в тексте поздравления на сайте президента.

Лукашенко отметил, что государственные герб и флаг, «являясь связующим звеном между поколениями, объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру».

- Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее, - сказано в поздравлении.

Напомним, нынешний вид государственные герб и флаг Республики Беларусь получили в 1995 году после референдума о государственной символике. До того момента официальной символикой были герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг.

Как менялся герб Беларуси. 14 мая 1995 года в Беларуси прошел референдум, где обсуждался вопрос и об изменении государственной символики