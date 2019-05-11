2019-05-11T16:32:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Выпихову из Волковыска лишили жилья черные риелторы угрожая пистолетом

Особо тяжкое преступление в сфере недвижимости раскрыли шесть лет спустя
Поделиться:
Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Дело было в 2013 году, однако потерпевший несколько лет не решался об этом сообщить. 33-летний житель Волковыска проживал в собственной квартире, однако имел долги по коммунальным платежам из-за пристрастия к алкоголю и не имел постоянной работы. Его товарищ познакомил выпивоху с 36-летним жителем райцентра. У последнего возник преступный план.

- Подозреваемый начал регулярно навещать хозяина квартиры и угощать его спиртными напитками, уговаривая при этом продать жилище. Взамен гость предлагал дом в деревне, скутер и деньги на жизнь. В итоге уговоры закончились советом продать недвижимость и уехать жить в Россию, - рассказали в 9-м управлении (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД.

Хозяин квартиры заподозрил обман и отказался от сделки. Но подозреваемый вместе с соучастниками насильно вывез потерпевшего в лес, избил его и, угрожая пистолетом, заставил пойти на сделку уже на других условиях.

- Хозяина квартиры заставили написать расписку о получении от невесты подозреваемого в качестве долга 25 тыс. долларов США. Эти деньги он якобы получил в счет будущей продажи недвижимости. У нотариуса была оформлена сделка, в результате которой потерпевший лишился квартиры и, естественно, не получил деньги, - добавили в ГУБОПиК МВД.

Затем мужчину отправили в Москву, где он прожил около года. По возвращении на родину злоумышленник поселил его в своем деревенском доме.

Когда потерпевший сообщил о преступлении, основной фигурант уже был осужден к 9 годам лишения свободы за кражу и поджог дома своего работодателя. Теперь в отношении него и двоих подельников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 208 УК Беларуси (Вымогательство). Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко: Герб и флаг подчеркивают нашу самоидентичность
Прогноз погоды в Беларуси на вечер субботы: штормовое предупреждение
В Орше задержали нелегалов из Бангладеш
В Могилеве собутыльники устроили дуэль «на шпагах» из подручных средств
Брестские таможенники в машине россиянки нашли 100 кг экстази
Мужчина и женщина обменялись интимными фото, а потом написали друг на друга заявления в милицию
Минское «Динамо» не будет продлевать контракт с Андреем Сидоренко
На М1 погиб водитель легковушки, которая врезалась в машину дорожников
В Беларуси предлагают проверять чиновников на детекторе лжи
В Сморгонском районе спасатели ликвидировали пожар в магазине
В Польше требуют вернуть визы на закупы для белорусов
В Могилеве в ДТП пострадал 4-летний ребенок
Фермер из Минской области оформил на сотрудников кредиты и проиграл их в казино
Туристический бум в Гродно: за неделю в город приехало рекордное количество безвизовых иностранцев
За пьяное ДТП с двумя погибшими суд на 5,5 года отправил водителя в колонию
«Когда коррупция зашкаливает, для государства это может обернуться плачевно»: Лукашенко подписал антикоррупционный декрет