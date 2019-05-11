Выпихову из Волковыска лишили жилья черные риелторы угрожая пистолетом

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Дело было в 2013 году, однако потерпевший несколько лет не решался об этом сообщить. 33-летний житель Волковыска проживал в собственной квартире, однако имел долги по коммунальным платежам из-за пристрастия к алкоголю и не имел постоянной работы. Его товарищ познакомил выпивоху с 36-летним жителем райцентра. У последнего возник преступный план.

- Подозреваемый начал регулярно навещать хозяина квартиры и угощать его спиртными напитками, уговаривая при этом продать жилище. Взамен гость предлагал дом в деревне, скутер и деньги на жизнь. В итоге уговоры закончились советом продать недвижимость и уехать жить в Россию, - рассказали в 9-м управлении (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД.

Хозяин квартиры заподозрил обман и отказался от сделки. Но подозреваемый вместе с соучастниками насильно вывез потерпевшего в лес, избил его и, угрожая пистолетом, заставил пойти на сделку уже на других условиях.

- Хозяина квартиры заставили написать расписку о получении от невесты подозреваемого в качестве долга 25 тыс. долларов США. Эти деньги он якобы получил в счет будущей продажи недвижимости. У нотариуса была оформлена сделка, в результате которой потерпевший лишился квартиры и, естественно, не получил деньги, - добавили в ГУБОПиК МВД.

Затем мужчину отправили в Москву, где он прожил около года. По возвращении на родину злоумышленник поселил его в своем деревенском доме.

Когда потерпевший сообщил о преступлении, основной фигурант уже был осужден к 9 годам лишения свободы за кражу и поджог дома своего работодателя. Теперь в отношении него и двоих подельников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 208 УК Беларуси (Вымогательство). Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.