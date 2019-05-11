2019-05-11T17:26:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

Торги 11 мая на Белорусской валютно-фондовой бирже: доллар и евро подешевели

Российский рубль подорожал
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Доллар и евро на торгах 11 мая подешевели, российский рубль подорожал.Доллар и евро на торгах 11 мая подешевели, российский рубль подорожал.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 мая прошли очередные торги валютами.

Курс доллара США упал на 0,2 % — до 2,0969 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,05 % - до 2,3576 белорусского рубля.

Российский рубль незначительно пошел вверх (+0,02 %). За сотню сегодня дают 3,2248 белорусского.

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