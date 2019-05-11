2019-05-11T21:59:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Видео: как посадить картошку, не наклоняясь? Пенсионер изобрел простое приспособление

Запатентовать ноу-хау не удалось, и теперь оно выставлено в музее в Гродно
Павел МИЦКЕВИЧ
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Пенсионер изобрел бульбосажалкуПенсионер изобрел бульбосажалкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельский пенсионер Павел Каролик несколько лет назад изобрел устройство, чтобы сажать картофель стоя. Бульбосажалка - так он называет свое ноу-хау, подчеркивая белорусское происхождение устройства, - поможет посадить самый популярный корнеплод без лопаты.

- Не нужно наклоняться - не будет болеть спина, не рассыпается удобрение, значительно ускорен процесс посадки картофеля, - перечисляет плюсы устройства пенсионер «Комсомолке».

Ручная картофелесажалка напоминает огромные щипцы или ножницы с клювом. В одну трубу засыпается удобрение, во вторую - картофель. Есть педалька для ноги, чтобы регулировать глубину впадинки.

Не нужно наклоняться - не будет болеть спина Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Не нужно наклоняться - не будет болеть спинаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Павел Павлович говорит, что таким образом он каждый год сажал картошку на даче и был доволен. Давал ей попользоваться и друзьям.

Патентовать свое изобретение пенсионер не стал - узнал, что это ему дорого обойдется. К тому же, ежегодно пришлось бы платить взносы для поддержки патента. Недавно он продал дачу и передал свой единственный экземпляр бульбосажалки в частный музей быта в Гродно:

- Пусть народ смотрит - может воспользуется кто. А может и лучше сделает, чем я.

Музей работает ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Картофелесажалка уже выставлена в экспозиции.

Как посадить картошку, не наклоняясь? Изобретение пенсионера.Вот как работает ручная картофелесажалка

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