В ДТП под Кобрином попала семья из трех человек

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Авария на территории Кобринского района произошла в четверг, 9 мая, транслирует sb.by сообщение Натальи Сахарчук, официального представителя УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Семья из трех человек вечером примерно в 18.10 часов на легковушке «Опель Вектра» ехала по трассе. За рулем машины находилась 47-летняя женщина, в качестве пассажиров ехали ее супруг, 1968 года рождения, и дочь, 1996 года рождения. На участке дороги между деревнями Литвинки и Шиповичи машина съехала с трассы и вылетела в левый по ходу движения кювет, где перевернулась несколько раз.

– В резонансном ДТП пострадала семья из трех человек, все они сейчас находятся на лечении в травматологическом отделении центральной райбольницы Кобрина. Их жизнями ничего не угрожает, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По факту аварии ГАИ проводит проверку. Предварительно, причиной ДТП стало то, что водитель неверно выбрала скорость движения и в итоге не смогла справиться с управлением авто.