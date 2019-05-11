Бензин и дизель снова дорожают

Стоимость топлива меняется в 12 раз за год. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В воскресенье автозаправки «обновят» табло. Снова. В двенадцатый раз с начала года.

Об изменении стоимости автомобильного топлива стало известно из сообщения пресс-службы «Белнефтехима». В последний раз изменение розничной цены автомобильного топлива белорусы наблюдали 5 мая.

– По информации актуальной на субботу, 11 мая, стоимость нефти из России, которая поставляется на НПЗ Беларуси, с начала этого года поднялась на 18,1 процента. При этом розничные цены на моторное топливо выросли лишь на 7,2 процента, – объяснили в концерне.

Компания «Белнетехим» продолжает вести политику по сдерживанию роста цен и увеличивает стоимость автотоплива с 12 мая на одну копейку.

Таким образом, после «копеечного» подорожания стоимость топлива в розницу с воскресенья будет следующей: 1,55 рубля за литр 92-го бензина, 1,87 рубля за литр 98-го бензина и 1,66 рубля за литр 95-го бензина или дизеля.