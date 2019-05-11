Вандалы отбили у Ленина котика и руку

Вот этой руки, которой Ильич указывал садоводам и огородникам дорогу в светлое будущее, у него теперь нет. Фото: предоставлено членами товарищества.

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От рук неизвестных вандалов пострадал памятник Ленину с котиком, который около года назад установили в садоводческом товариществе «Лучоса» под Витебском. Это произошло в ночь на 4 мая, рассказала на своей странице Вконтакте Мария Турневская-Теплякова. Камера видеонаблюдения засняла, как двое молодых мужчин ломают памятник.

- Памятник был поставлен нами за собственные средства, на радость жителям и гостям города. Приезжало телевидение, люди, проходящие мимо, останавливались и делали фото с котиком и Ильичом, - сетует Мария.

Неизвестные изувечили памятник Ильичу. Видео: Maria Turnevskaya-Teplyakova

Теперь у Ильича нет руки, которая указывала членам садоводческого товарищества дорогу в светлое будущее. И котика тоже нет – один из вандалов разбил его.

Скульптура сделана из бетона. Она пустотелая, а значит, не очень вандалоустойчивая. Но ранее на Ленина с котиком никто не покушался.

Неизвестные вандалы. Видео: Maria Turnevskaya-Teplyakova

Ильича установили по инициативе председателя товарищества Игоря Теплякова. На этом месте раньше была стихийная свалка. Председатель товарищества убрал мусор, благоустроил территорию, посадил деревья и поставил Ленина с котиком. По словам Игоря Теплякова, никакой политической или идеологической нагрузки Ильич, а тем более котик не несли.