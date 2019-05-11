Лукашенко о ядовитой нефти: «Потери огромные, сотни миллионов долларов!»

Лукашенко и Путин еще не обсудили сумму ущерба и как его будут компенсировать. Фото: belta.by.

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По итогам ревизий на белорусских НПЗ будет названа сумма ущерба от «ядовитой» российской нефти, цитирует belta.by главу государства.

– Сейчас подсчитываются убытки, конкретная сумма ущерба пока не известна, – рассказал Адександр Лукашенко. – Расхлябанность и разболтанность в России (а это тысячи километров) – и огромную трубу загрязнили ядовитой нефтью.

Президент заметил, что случившееся оценивается в крайне негативном ключе и на данный момент важнее, прежде всего, оценить масштаб ущерба: от сломанного оборудования до недополученных средств.

– Потери огромны, страна недополучила определенную прибыль, валютную выручку, транзит – огромные деньги, сотни миллионов долларов, – пояснил президент.

Также Александр Лукашенко сообщил, что конкретную сумму и механизмы компенсации потерь, произошедших из-за поставки некачественной российской нефти, для белорусской стороны с Владимиром Путиным еще не обсуждались. Однако напомнил, что российский президент во время беседы в Пекине жестко отреагировал на ситуацию и подчеркнул, что виновные должны ответить.

– Мне доложили, что на наших нефтеперерабатывающих заводах уже работают с чистой нефтью. При этом «ядовитая» была откачена в нефтехранилища. Ее или вывезут из Беларуси россияне, или будет найден иной вариант по ее применению. Для Беларуси эпопея завершилась, но для Европы она все еще длится, – заключил Лукашенко.