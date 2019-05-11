Мингорисполком: Отключение горячей воды начнется с 13 мая

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На сайте горисполкома Минска появился график отключения горячего водоснабжения в домах столичных жителей.

Сообщается, что подготовка к грядущему отопительному сезону (для чего и проводится отключение горячей воды и проверка теплосетей) стартует уже в понедельник, 13 мая.

В графике на отключение состоят 96 участков теплосетей по всему Минску. С мая по сентябрь включительно коммунальники проверят сети, дабы найти и исправить неполадки, которые иначе могут привести в зимний период к сбоям в работе по теплоснабжению.

– График «отключений» подкорректирован с учетом проведения Вторых Европейских игр. В связи с чем в период с 18 июня по 4 июля запланирован технический перерыв. В течение этих двух с половиной недель горячую воду в квартирах отключать не будут. Но в связи с этим переносится и последний этап отключений – его проведут в сентябре, – пояснили в Мингорисполкоме.

Уточняется, что без горячей воды в доме минчане будут от 14 суток и меньше, если проверка тепломагистралей пройдет быстрее и успешнее. Узнайте, когда именно у вас не будет возможности принять горячую ванну здесь.