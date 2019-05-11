Лукашенко: «Мы не бедные, но и не богатые, чтобы разбрасываться добром»

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В субботу, 11 мая, Александр Лукашенко лично проверил, как будут размещать участников Евроигр, где они будут жить и питаться, сообщают в пресс-службе белорусского лидера.

Акцент в требованиях был сделан на том, чтобы как в питании, так и в проживании зарубежных гостей по-максимуму использовался «белорусский продукт».

– Это отличная школа, чтобы поучиться. Нужно самим накормить людей: приготовьте блюда белорусской кухни хорошо – и с удовольствием будут питаться и спортсмены, и представители делегаций. Пускай попробуют, как мы живем, – объяснил Александр Лукашенко.

Отмечалась также 99,9-процентная готовность всех 15 спортплощадок, которые примут Евроигры. Да и в студдеревне уже возвели и начали вводить в эксплуатацию все из запланированных объектов (например, второе общежитие). В этом ключе зашла речь об эффективном использовании всех объектов после Игр. Например, мэру столицы президент поручил проконтролировать использование пищеблоков.

– Все нужно развезти по Минску (Прим.: после окончания Евроигр) – студентам, в детсады, школы. Использовать все: от стула и стола до шкафов, оборудования цеха горячего питания. Мы люди не бедные, но и не настолько богатые, чтобы разбрасываться добром, – подытожил Лукашенко.

А в новых кухне и столовой президент раскритиковал пластиковую посуду и поднял тему переработки и использования вторсырья: «Хватит этого пластика! Мало, что людей травим, так еще и природу засоряем, надо заканчивать. У нас бумаги, стекла – сколько хочешь, некуда девать – нужно производить. Пускай будет дороже, но люди будут понимать, что хоть лишние десять копеек заплатили, будут здоровы», – потребовал глава страны.