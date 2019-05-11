2019-05-11T21:23:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Мы не бедные, но и не богатые, чтобы разбрасываться добром»

Президент посетил студдеревню, где будут жить спортсмены во время Евроигр
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Александр Лукашенко раскритиковал пластиковую посуду и потребовал использовать все после Евроигр. Фото: belta.by.Александр Лукашенко раскритиковал пластиковую посуду и потребовал использовать все после Евроигр. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

В субботу, 11 мая, Александр Лукашенко лично проверил, как будут размещать участников Евроигр, где они будут жить и питаться, сообщают в пресс-службе белорусского лидера.

Акцент в требованиях был сделан на том, чтобы как в питании, так и в проживании зарубежных гостей по-максимуму использовался «белорусский продукт».

– Это отличная школа, чтобы поучиться. Нужно самим накормить людей: приготовьте блюда белорусской кухни хорошо – и с удовольствием будут питаться и спортсмены, и представители делегаций. Пускай попробуют, как мы живем, – объяснил Александр Лукашенко.

Отмечалась также 99,9-процентная готовность всех 15 спортплощадок, которые примут Евроигры. Да и в студдеревне уже возвели и начали вводить в эксплуатацию все из запланированных объектов (например, второе общежитие). В этом ключе зашла речь об эффективном использовании всех объектов после Игр. Например, мэру столицы президент поручил проконтролировать использование пищеблоков.

– Все нужно развезти по Минску (Прим.: после окончания Евроигр) – студентам, в детсады, школы. Использовать все: от стула и стола до шкафов, оборудования цеха горячего питания. Мы люди не бедные, но и не настолько богатые, чтобы разбрасываться добром, – подытожил Лукашенко.

А в новых кухне и столовой президент раскритиковал пластиковую посуду и поднял тему переработки и использования вторсырья: «Хватит этого пластика! Мало, что людей травим, так еще и природу засоряем, надо заканчивать. У нас бумаги, стекла – сколько хочешь, некуда девать – нужно производить. Пускай будет дороже, но люди будут понимать, что хоть лишние десять копеек заплатили, будут здоровы», – потребовал глава страны.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видео: как посадить картошку, не наклоняясь? Пенсионер изобрел простое приспособление
«Пришли в школу в синяках и гематомах»: отчиму двух мальчиков грозит 3 года за избиение
Мингорисполком: Отключение горячей воды начнется с 13 мая
Лукашенко о ядовитой нефти: «Потери огромные, сотни миллионов долларов!»
Вандалы отбили у Ленина котика и руку
Бензин и дизель снова дорожают
В ДТП под Кобрином попала семья из трех человек
Торги 11 мая на Белорусской валютно-фондовой бирже: доллар и евро подешевели
Выпивоху из Волковыска лишили жилья черные риелторы угрожая пистолетом
Александр Лукашенко: Герб и флаг подчеркивают нашу самоидентичность
Прогноз погоды в Беларуси на вечер субботы: штормовое предупреждение
В Орше задержали нелегалов из Бангладеш
В Могилеве собутыльники устроили дуэль «на шпагах» из подручных средств
Брестские таможенники в машине россиянки нашли 100 кг экстази
Мужчина и женщина обменялись интимными фото, а потом написали друг на друга заявления в милицию
Минское «Динамо» не будет продлевать контракт с Андреем Сидоренко
На М1 погиб водитель легковушки, которая врезалась в машину дорожников
В Беларуси предлагают проверять чиновников на детекторе лжи
В Сморгонском районе спасатели ликвидировали пожар в магазине
В Польше требуют вернуть визы на закупы для белорусов
В Могилеве в ДТП пострадал 4-летний ребенок
Фермер из Минской области оформил на сотрудников кредиты и проиграл их в казино
Туристический бум в Гродно: за неделю в город приехало рекордное количество безвизовых иностранцев
За пьяное ДТП с двумя погибшими суд на 5,5 года отправил водителя в колонию
«Когда коррупция зашкаливает, для государства это может обернуться плачевно»: Лукашенко подписал антикоррупционный декрет