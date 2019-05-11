«Пришли в школу в синяках и гематомах»: отчиму двух мальчиков грозит 3 года за избиение

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Конфликт произошел в одной из семей, недавно поставленных на учет СОП, сообщают в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Звонок в милицию поступил 17 апреля из школы: администрация сообщила правоохранителям, что двое учеников-братьев пришли на занятия в ссадинах, синяках и гематомах. Учителям 9- и 8-летний братья признались, что накануне их избил отчим – наказал за непослушание.

Мужчину милиционеры застали дома. 32-летний могилевчанин не стал отпираться, признался, что в тот вечер был пьяным и схватился за ремень из-за того, что мальчишки не хотели делать домашнее задание.

– Сказал, что пробовал пристыдить баловавшихся школьников, но они не слушались, в ответ на крик демонстративно швырнули учебники и разошлись по своим комнатам. Тогда мужчина разозлился, взял ремень и наказал их. По словам мальчиков, мама молча наблюдала, как их ремнем «воспитывает» отчим и ничего не сделала, – рассказал капитан милиции Андрей Ендрижиевский, участковый инспектор ИДН Ленинского РОВД.

Даже в беседе с правоохранителями мужчина искренне недоумевал, что он сделал не так, обвинял во всем детей. У могилевчанина же есть несколько судимостей за кражи и появление в общественных местах пьяным. Сейчас ему грозит уголовное обвинение за истязания – максимально 3 года тюрьмы.

Мать также не отличается примерным поведением, а семья в январе 2019 года попала на учет, как неблагополучная. Поэтому сейчас мальчиков изъяли из семьи и отправили в могилевский СПЦ.