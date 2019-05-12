2019-05-12T09:28:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Солигорске работники МЧС спасли 11-летнюю девочку

Школьница почувствовала запах дыма и вышла на балкон
Полина СВЕТЛОВА
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Огонь закоптил потолок и повредил имущество на кухне. Фото: МЧСОгонь закоптил потолок и повредил имущество на кухне. Фото: МЧС
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О пожаре в квартире на проспекте Мира первой спасателям сообщила прохожая. Подразделения, которые приехали на место, обнаружили, что из окна на девятом этаже валит дым, а на балконе стоит девочка, сообщили в МЧС. Дверь в квартиру была не заперта. С помощью маски для спасаемого девочку вывели на улицу по лестнице. Школьница рассказала, что, когда начался пожар, она проснулась, почувствовала запах дыма, вышла на балкон, закрыв за собой дверь. А потом сообщила о пожаре спасателям. Взрослых в тот момент дома не было.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар, эвакуация жильцов не понадобилась. Огонь повредил на кухне мебель, закоптил потолок и имущество. Причина пожара устанавливается.

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