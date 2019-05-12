В Полоцком районе легковой автомобиль столкнулся с фурой

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Авария случилась вечером 11 мая возле деревни Фариново на автодороге Полоцк-Глубокое-граница Литвы, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома. 29-летний житель Витебска ехал за рулем машины Volvo с полуприцепом. Водитель на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Peugeot 806, который ехал по главной дороге во встречном направлении. За рулем легковушки был 57-летний житель деревни Шпаковщина Полоцкого района. В результате аварии водитель Peugeot получил травмы, его госпитализировали в центральную больницу № 2 Полоцка. По факту ДТП специалисты проводят проверку.