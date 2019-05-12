2019-05-12T11:16:40+03:00
Политика
КП Беларусь

В Литве проходят президентские выборы и два референдума

На пост президента претендуют 9 кандидатов
Полина СВЕТЛОВА
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Избирательные участки будут открыты до 20 часов. Фото: Delfi, Andrius UfartasИзбирательные участки будут открыты до 20 часов. Фото: Delfi, Andrius Ufartas
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В 7 утра на избирательных участках в Литве началось голосование, сообщает Delfi.lt. Свой выбор литовцы могут сделать до 20 часов. В списке избирателей – больше 2 млн 470 тыс. человек.

В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "крестьян" - премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский. Если потребуется, то второй тур президентских выборов состоится 26 мая.

Кроме того, сегодня в Литве проходят два референдума. На первом предлагается сократить число парламентариев на 20 человек - до 121. На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие «гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».

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