В Литве проходят президентские выборы и два референдума

Изменить размер текста: A A

В 7 утра на избирательных участках в Литве началось голосование, сообщает Delfi.lt. Свой выбор литовцы могут сделать до 20 часов. В списке избирателей – больше 2 млн 470 тыс. человек.

В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "крестьян" - премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский. Если потребуется, то второй тур президентских выборов состоится 26 мая.

Кроме того, сегодня в Литве проходят два референдума. На первом предлагается сократить число парламентариев на 20 человек - до 121. На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие «гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».