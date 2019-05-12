2019-05-12T12:36:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Легковушка попала под грузовой поезд, водитель погиб на месте

Мужчина выехал на переезд при закрытом шлагбауме и работающем звуковом сигнале
Полина СВЕТЛОВА
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Машинист поезда не пострадалМашинист поезда не пострадалФото: Алеся ДОБЫШ
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Авария случилась сегодня, 12 мая в 4 часа утра, сообщил belta.by официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев. 31-летний водитель за рулем Ford Mondeo ехал по улице Корицкого в Ратомке. При закрытом шлагбауме и работающем звуковом сигнале он выехал на ж/д переезд и попал под грузовой поезд. К несчастью, водитель легковушки погиб на месте. В салоне он был один. По предварительной информации, мужчина был нетрезв. Его выбросило из машины от удара - в ГАИ не исключают, что водитель не был пристегнут. Машинист поезда в аварии не пострадал.

По правилам при подъезде к переезду нужно убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Запрещено выезжать на железнодорожный переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме.

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