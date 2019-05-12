2019-05-12T13:43:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 13 мая: дожди и до плюс 23 градусов

В некоторых районах прогремят грозы
Полина СВЕТЛОВА
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Будет тепло, но зонтик лучше не забыватьБудет тепло, но зонтик лучше не забыватьФото: Алеся ДОБЫШ
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Сухой и безоблачной погоды придется еще подождать. В понедельник, 13 мая по Беларуси снова пройдут дожди. Кратковременные - успокаивают синоптики. Осадки ожидаются и ночью в отдельных районах, и днем по большей части страны. Возможны и грозы – погода прямо по Тютчеву.

Автомобилистам стоит быть предельно осторожными, потому что ночью и утром возможен туман. Температура днем составит от 5 до 11 градусов тепла, а в середине дня на термометрах ожидается от 17 до 23 тепла, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Приблизительно такая же погода сохранится и во вторник. Все те же дожди и грозы, максимальная температура днем – 22-24 тепла.

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