В Минске ГАИ с 13 мая будет усиленно проверять автобусы и маршрутки

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С понедельника, 13 мая минская ГАИ будет проводить рейды, в том числе с использованием видеорегистраторов под условным названием "Автобус". Будут проверять техническое состояние и правомерность переоборудования автобусов и маршруток. ГАИ рекомендует пассажирам маршруток сообщать о фактах несоблюдения ПДД в территориальные подразделения ГАИ. Для этого нужно записать регистрационный знак машины, время и место нарушения. Виновника могут привлечь к ответственности и дать штраф до 4 базовых величин. Если нарушение повторное, максимальная сумма штрафа увеличивается до 8 базовых величин.

Усиленный контроль объясняется тем, что число нарушений ПДД водителями автобусов и маршруток остается достаточно высоким. За 4 месяца 2019 года в Минске по вине водителей автобусов произошло 8 ДТП, в результате которых погибших нет, 9 человек получили травмы. Ровно половина этих ДТП произошла по вине водителей маршруток.