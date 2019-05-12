2019-05-12T15:35:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйске питбуль покусал пятерых человек, в том числе ребенка

Собаку обезвредили, хозяина ищет милиция
Полина СВЕТЛОВА
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При каких обстоятельствах собака покусала людей, пока неизвестно. Фото: pixabayПри каких обстоятельствах собака покусала людей, пока неизвестно. Фото: pixabay
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Это случилось вечером 11 мая в районе улицы Ванцетти в Бобруйске. В отделение скорой помощи после укусов собаки обратились пять пострадавших, пишет «Коммерческий курьер». Взрослых поместили в отделение гнойной хирургии, 5-летний мальчик находится в детском хирургическом отделении. У всех пострадавших укушенные рваные раны, их жизни ничего не угрожает. Как и при каких обстоятельствах на них напал пес, пока неизвестно.

Собаку, которая покусала людей, обезвредил водитель проезжавшей мимо машины. Следственный комитет проводит проверку. Труп собаки направили в морг. Милиция ищет хозяина животного. Специалисты определят степень тяжести телесных повреждений, которые получили пострадавшие.

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