В Бобруйске питбуль покусал пятерых человек, в том числе ребенка

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Это случилось вечером 11 мая в районе улицы Ванцетти в Бобруйске. В отделение скорой помощи после укусов собаки обратились пять пострадавших, пишет «Коммерческий курьер». Взрослых поместили в отделение гнойной хирургии, 5-летний мальчик находится в детском хирургическом отделении. У всех пострадавших укушенные рваные раны, их жизни ничего не угрожает. Как и при каких обстоятельствах на них напал пес, пока неизвестно.

Собаку, которая покусала людей, обезвредил водитель проезжавшей мимо машины. Следственный комитет проводит проверку. Труп собаки направили в морг. Милиция ищет хозяина животного. Специалисты определят степень тяжести телесных повреждений, которые получили пострадавшие.