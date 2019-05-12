2019-05-12T16:30:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские атлеты завоевали четыре награды на первом этапе Кубка мира

Соревнования проходили 10-12 мая 2019 в болгарском Пловдиве
Полина СВЕТЛОВА
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В копилке белорусской команды - одно золото, два серебра и бронза. Фото: Белорусская федерация греблиВ копилке белорусской команды - одно золото, два серебра и бронза. Фото: Белорусская федерация гребли
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Белорусские спортсмены участвовали в 6 из 20 видов программы и завоевали четыре медали: золотую, бронзовую и две серебряные, сообщается на сайте Белорусской федерации гребли. Золотую медаль в копилку белорусской команды принесла Елена Фурман – в классе женская одиночка легкий вес она показала результат 7:36.48. Серебряными медалистками стали Кристина Староселец и Татьяна Климович - они проехали дистанцию за 7:17.97. Обладателем серебра стал и Филипп Пауков, он выступил в классе мужских одиночек с результатом 7:33.04.

Бронзовую медаль завоевал экипаж мужской двойки парной Мигаль Денис, Щербаченя Станислав, финишировав с результатом 6:35.95.

Мужская двойка распашная без рулевого в составе Фурмана Дмитрия и Володько Сергея заняла пятое место. В заезде женских одиночек с шестым результатом стала Екатерина Карстен.

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