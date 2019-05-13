Белоруска получила 10,5 года за распространение ВИЧ

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Среди потерпевших - мужчины в возрасте от 30 лет и старше. Женщина поставила в опасность заражения ВИЧ 13 человек. У троих из них подтвердилось наличие вируса.

При этом 34-летняя жительница Лунинца знала о том, что у нее ВИЧ-инфекция, и была предупреждена об ответственности, но вступала в интимные связи с мужчинами.

Как сообщает media-polesye.by, в конце 2018 года Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил в отношении нее три уголовных дела по статье 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Затем было возбуждено еще 9 уголовных дел по 9 эпизодам по части 1 статьи 157 УК РБ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ».

На днях женщину судили. Она лишена свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.