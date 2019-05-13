2019-05-13T10:34:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Израиле состоялось официальное открытие "Евровидения-2019"

Первый полуфинал мы увидим 14 мая
Ирина ВЕТРОВА
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ZENA выступит под восьмым номером.ZENA выступит под восьмым номером.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Тель-Авив встречает 64-й конкурс "Евровидения". По оранжевой ковровой дорожке возле театра Габима прошли все участники конкурса, в том числе представительница Беларуси - певица ZENA. Всего в этом году в шоу участвует 41 страна, сообщает belta.by.

На открытии юная певица призналась журналистам, что мечтает о победе и хочет "круто представить свою страну на "Евровидении". Увидеть ее выступление мы сможем в первом полуфинале, который назначен на 14 мая. ZENA выйдет на сцену под восьмым номером. Генеральная репетиция пройдет уже сегодня.

- Знаю, что есть люди, которые будут за меня голосовать в полуфинале. Внутренне уверена, что пройду в финал, и там будет Россия. Россия проголосует за меня в финале, - рассказывала певица "Комсомолке" накануне конкурса.

По ковровой дорожке также прошел Сергей Лазарев, который представляет Россию на конкурсе, и Филипп Киркоров, который выразил надежду на то, что участие в "Евровидении" в этом году году будет успешным и для Беларуси, и для России:

- Мы такие музыкальные страны. Мало того что мы дружим столько лет, мы идем рядом и в таких конкурсах. Это здорово. Давайте пожелаем друг другу удачи, - сказал Киркоров.

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