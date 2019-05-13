Спасатели достали из колодца мужчину без сознания

Он находился в котловане на глубине 4 метра

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Помощь спасателей потребовалась мужчине, который 12 мая красил канализационный колодец в деревне Мосток Могилевского района.

Как сообщает mchs.gov.by, когда сотрудники МЧС приехали, мужчина находился в котловане с на глубине четыре метра. Известно, что он красил кольца колодца гидроизоляционной мастикой без средств защиты органов дыхания.

Спасатели достали мужчину при помощи веревки и изолирующего противогаза. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «отравление лакокрасочными испарениями, алкогольное опьянение».