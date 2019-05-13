2019-05-13T10:21:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Спасатели достали из колодца мужчину без сознания

Он находился в котловане на глубине 4 метра
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Мужчина красил колодец без защиты органов дыхания. Фото: mchs.gov.byМужчина красил колодец без защиты органов дыхания. Фото: mchs.gov.by
Изменить размер текста:

Помощь спасателей потребовалась мужчине, который 12 мая красил канализационный колодец в деревне Мосток Могилевского района.

Как сообщает mchs.gov.by, когда сотрудники МЧС приехали, мужчина находился в котловане с на глубине четыре метра. Известно, что он красил кольца колодца гидроизоляционной мастикой без средств защиты органов дыхания.

Спасатели достали мужчину при помощи веревки и изолирующего противогаза. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «отравление лакокрасочными испарениями, алкогольное опьянение».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Главный бухгалтер очень хотела айфон и купила его себе за счет предприятия
В Гродно парень пытался спрыгнуть с крыши универмага
В Новополоцке поймали фальшивого инвалида
В Витебске начинается суд над парнем и девушкой, которые живьем закопали в лесу знакомую
В Минске движение транспорта будет ограничено из-за подготовки к параду
Макей: Беларусь продолжает курс на развитие отношений с ЕС
Трагедия в Гомеле: из окна 7 этажа выпал 3-летний мальчик и разбился насмерть
Беларусь стремится войти в пятерку стран в рейтинге ЕБРР
В Израиле состоялось официальное открытие "Евровидения-2019"
Белоруска получила 10,5 года за распространение ВИЧ
Белорусские атлеты завоевали четыре награды на первом этапе Кубка мира
В Бобруйске питбуль покусал пятерых человек, в том числе ребенка
В Минске ГАИ с 13 мая будет усиленно проверять автобусы и маршрутки
Погода в Беларуси 13 мая: дожди и до +23 градусов
Легковушка попала под грузовой поезд, водитель погиб на месте
В Литве проходят президентские выборы и два референдума
В Полоцком районе легковой автомобиль столкнулся с фурой
В Солигорске работники МЧС спасли 11-летнюю девочку
Видео: как посадить картошку не наклоняясь. Пенсионер изобрел простое приспособление
«Пришли в школу в синяках и гематомах»: отчиму двух мальчиков грозит 3 года за избиение
Лукашенко: «Мы не бедные, но и не богатые, чтобы разбрасываться добром»
Мингорисполком: Отключение горячей воды начнется с 13 мая
Лукашенко о ядовитой нефти: «Потери огромные, сотни миллионов долларов!»
Вандалы отбили у Ленина котика и руку