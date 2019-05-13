КП Беларусь
Спасатели достали из колодца мужчину без сознания
Он находился в котловане на глубине 4 метра
Мужчина красил колодец без защиты органов дыхания. Фото: mchs.gov.by
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Помощь спасателей потребовалась мужчине, который 12 мая красил канализационный колодец в деревне Мосток Могилевского района.
Как сообщает mchs.gov.by, когда сотрудники МЧС приехали, мужчина находился в котловане с на глубине четыре метра. Известно, что он красил кольца колодца гидроизоляционной мастикой без средств защиты органов дыхания.
Спасатели достали мужчину при помощи веревки и изолирующего противогаза. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «отравление лакокрасочными испарениями, алкогольное опьянение».